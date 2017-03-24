Марьям и Тамилла Дадашевы: сотрудниц «Сбербанка» подозревают в краже 40 млн. рублей

Следователи проверяют инцидент в «Сбербанке»: две сестры – сотрудницы банка Марьям и Тамилла Дадашевы – подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Девушки якобы незаконным путем обналичили порядка 40 миллионов рублей со счета клиента финансовой организации.

Раскрыли секрет сестер после того, как на их страничках в социальных сетях стали появляться фотографии, на которых были запечатлены сцены из роскошной жизни девушек. Более того, общественность узнала, что сестры приобрели дорогостоящий спорткар Ferrari. Примечательно, что обе они работали обычными менеджерами по работе с клиентами, а других крупных источников дохода у них не было. Соответственно, это показалось подозрительным.

По предварительным данным, Дадашевы планировал обналичить аналогичным путем еще около четырех миллиардов рублей. Как именно работала их схема, следователи не сообщают. По данным СМИ, у сестер-мошенниц могли быть сообщники. Сейчас эта версия проверяется следствием.

В то же время официального подтверждения преступлений Дадашевых пока не поступало. В частности, в пресс-службе «Сбербанка» и вовсе опровергли информацию о мошенничестве со стороны девушек. В финансовой организации заявили, что информация о преступлениях сотрудниц банка не соответствует действительности, а все счета клиентов находятся под надежной защитой.

А одна из подозреваемых девушек рассказала в интервью, что никаких денег и никакого Ferrari у них нет и не было, а информация об этом является вымышленной.