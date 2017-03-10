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Марьяна Ро и Диана Шурыгина устроили настоящую «виртуальную бойню»
Фото: канал на YouTube Стар Рея

Диана Шурыгина считает себя «готовой», уже состоявшейся «блогершей»: не надо завоевывать аудиторию – она уже завоевана и будет выслушивать от нее что угодно. Но Диана использует запрещенные приемы: она кривляется и передразнивает блогеров, в свое время завоевавших свою аудиторию трудом и креативом. И больше всего Диана у себя на канале YouTube позорила блогера «Марьяну Ро» – Марьяну Рожкову.

Марьяну Ро неплохо знают в российской блогосфере в связи с тем, что она в свое время была любимой девушкой Ивангая. Сейчас Ваня и Марьяна не вместе, но девушка себя уважает, своих подписчиков тоже уважает, потому пообещала добраться до Дианы и «разобраться» с нею «не по-девичьи» — побить. Блогерша уже несколько раз пожалела, что ради популярности фотографировалась с Шурыгиной: жительница Ульяновска явно лишена благодарности и умения ладить с людьми. Ребята со слета блогеров относились к ней по-человечески.

  26 февраля несколько самых популярных блогеров Рунета, фонд К. Хабенского и Mail.ru проводили совместную акцию по сбору денег для детей с заболеваниями мозга. На встрече присутствовали Ивангай, Марьяна Ро в качестве просто его подруги, другие молодые, но популярные блогеры. Ребята по наивности фотографировались с Дианой, а более взрослые звезды интернета велели этого не делать и даже не подпускать к себе Шурыгину. Многие уверены: посадила хорошего парня, таких даже касаться опасно – она за «сексуальные домогательства» посадит собственного кота, не то что парня-блогера. Вот и Марьяна, которая хотела относиться к Диане нормально, получила удар в спину.

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  • http://vk.com/id375223593 Андрей Гогин

    @trudvsem_ru24: Жители Ульяновска — вы просто звери! Неужели все матери Ульяновска — матери насильников? Вы травите Шурыгиных, как фашисты травили и уничтожали евреев! Бог вам судья! Ульяновск — это ад на земле! #ЯсноПонятно Насильники защищают насильников! Возможное колхозное быдло отмазывает другое возможное колхозное быдло! Круговорот возможного колхозного быдла, педофилов и насильников-нищебродов в природе!

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    Я поддерживаю участника программы «Пусть говорят» — все проблемы, которые свалились на голову Дианы, берут начало в ее семье! То же самое могу сказать про Семенова! Святых тут нет в этой грязной истории! Но травить Шурыгиных, как фашисты травили евреев — это противозаконно!