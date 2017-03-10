Марьяна Ро и Диана Шурыгина устроили настоящую «виртуальную бойню»

Диана Шурыгина считает себя «готовой», уже состоявшейся «блогершей»: не надо завоевывать аудиторию – она уже завоевана и будет выслушивать от нее что угодно. Но Диана использует запрещенные приемы: она кривляется и передразнивает блогеров, в свое время завоевавших свою аудиторию трудом и креативом. И больше всего Диана у себя на канале YouTube позорила блогера «Марьяну Ро» – Марьяну Рожкову.

Марьяну Ро неплохо знают в российской блогосфере в связи с тем, что она в свое время была любимой девушкой Ивангая. Сейчас Ваня и Марьяна не вместе, но девушка себя уважает, своих подписчиков тоже уважает, потому пообещала добраться до Дианы и «разобраться» с нею «не по-девичьи» — побить. Блогерша уже несколько раз пожалела, что ради популярности фотографировалась с Шурыгиной: жительница Ульяновска явно лишена благодарности и умения ладить с людьми. Ребята со слета блогеров относились к ней по-человечески.

26 февраля несколько самых популярных блогеров Рунета, фонд К. Хабенского и Mail.ru проводили совместную акцию по сбору денег для детей с заболеваниями мозга. На встрече присутствовали Ивангай, Марьяна Ро в качестве просто его подруги, другие молодые, но популярные блогеры. Ребята по наивности фотографировались с Дианой, а более взрослые звезды интернета велели этого не делать и даже не подпускать к себе Шурыгину. Многие уверены: посадила хорошего парня, таких даже касаться опасно – она за «сексуальные домогательства» посадит собственного кота, не то что парня-блогера. Вот и Марьяна, которая хотела относиться к Диане нормально, получила удар в спину.