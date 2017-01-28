Машина недавно вышедшей из-под ареста Мары Багдасарян задержана инспекторами ГИБДД в Москве

Мара Багдасарян вновь оказалась фигуранткой очередного дела о езде на автомобилях. Накануне девушка вышла на свободу после пятнадцати суток ареста за уклонение от выполнения общественных работ, а вскоре сотрудники ГИБДД вновь задержали автомобиль Мары.

Правда, на этот раз сама Багдасарян наказания избежит. Дело в том, что за рулем ее машины находился другой человек. Мара располагалась в салоне автомобиля в качестве пассажира. Поэтому административные правонарушения оформлялись не на нее.

Автомобиль гонщицы остановили на Университетском проспекте. В ГИБДД рассказали, что водитель нарушил правила дорожного движения. Однако о каких именно нарушениях идет речь, в дорожной полиции не уточнили. Также пока неизвестно, какое наказание ждет водителя автомобиля Мары.

Девушка накануне вышла на свободу после пятнадцати суток ареста – Мару так наказали за уклонение от выполнения общественных работ. Девушка прибыла в назначенное место с опозданием в несколько дней, поэтому ее решили привлечь к наказанию. Правда, даже ее арест не повлияет на общественные работы Багдасарян. Ей все еще придется работать с бумагами в офисе при жилищном хозяйстве.

Кстати, освобожденную из-под ареста Мару встречал ее отец на личном «Мерседесе». Мужчина пообщался с прессой и заявил, что выходки дочери серьезно вредят его бизнесу и репутации. Ранее отец Мары пообещал отказаться от оплаты ее адвокатов.