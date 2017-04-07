Машинист, благодаря действиям которого удалось избежать большего числа жертв, отказался от награды

Машинист состава питерского метрополитена, благодаря профессиональным действиям которого удалось избежать большего количества жертв, отказался от предлагаемой награды. Об этом он рассказал журналистам телеканала «Санкт-Петербург».

Стало известно о том, что некая группа лиц организовала сбор денежных средств, для вознаграждения машиниста за его профессиональные действия. Он получения какого-либо вознаграждения мужчина отказался, мотивируя это тем, что эта сумма денег должная быть передана тем, кто действительно нуждается в помощи.

Он добавил, эту сумму следует передать женщине, которая лишилась из-за теракта ноги, ведь когда она выйдет из больницы ей обязательно нужно будет купить протез.