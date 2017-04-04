Машинист состава метро, в котором произошел теракт, будет представлен к награде

Машиниста состава петербургского метро наградят за профессиональные действия в критической ситуации, которые позволили спасти множество жизней. Об этом журналистам сообщил официальный представитель метрополитена.

Если бы машинисту не удалось вывести состав на платформу вовремя, то в закрытом пространстве взрыв унес бы гораздо больше жизней. Представитель метрополитена уточнил, что машинист действовал строго по инструкции. Также оказалось, что мужчина проработал машинистом более 15-ти лет и имеет звание машиниста первого класса.

Напомним, что в понедельник в половине третьего дня, произошел взрыв в вагоне метро, от которого пострадало более 50-ти человек, 11 из них погибли.