Масленица 20 февраля 2017: как правильно праздновать самый вкусный праздник в году

Масленица считается самым вкусным праздником в году, когда можно напечь море вкусных блинов с разнообразной начинкой. В 2017 году праздник выпадает на конец февраля.

Жители России начнут отмечать Масленицу с 20 февраля, гулянья продлятся на протяжении целой недели. Этот праздник также в народе называют «праздник живота». Дело в том, что после Масленицы начинается Великий пост перед светлым праздником Пасхи, он продлится 40 дней. Русская культура собрала разные названия праздничной недели. Ее называют сырной из-за обилия сырных продуктов, масляной – обилие масла. Также имеется название мясопустная – по причине воздержания от мяса. Всю неделю главным угощением стола будут блины. Благодаря многовековым традициям празднования Масленицы на сегодняшний день существует большое количество рецептов, с помощью которых сможет приготовить блины каждый желающий.

Народные гулянья связаны с поверьями. Ранее считалось, что веселье смогут принести изобилие и благополучие в жилье. На праздник в городах создаются разные ярмарки, концерты, сжигается чучело масленицы, проходят соревнования по поеданию блинов на скорость. Во время праздника разрешается употреблять молочные продукты, рыбу, а о мясе стоит позабыть. Также принято ходить в гости к родным и близким, приглашать их к себе для чествования вкусных блинов.