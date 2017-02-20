Масленица – православная традиция или языческий обычай?

Православная церковь не запрещает отмечать Масленичную неделю перед Великим постом, но и напоминает о правилах христианского поведения в праздники. Все-таки проводы Зимы и сжигание чучела Мораны – языческий обычай, а напиваться до состояния животного нельзя даже в самый большой праздник. Православные священники всегда готовы объяснить приходу эту разницу.

«Масленичная седьмица» в языческую эпоху и «привязанная» к Пасхе Масленица – разные вещи. Языческая Масленица была привязана к весеннему равноденствию, а оно имеет фиксированную дату – 20-21 марта. У многих народов в тот же день начинался и новый год, именно его отмечали развязанными сатурналиями, пьяными вакханалиями и торжествами в честь бога Солнца Мардука. Говорить, что 20 февраля зима ушла, уступая место весне – бессмысленно, то есть опять происходит смешение культур, архаизмы из языческой эпохи переплетаются с православием, и люди предают магическое значение тому, что «не сработает». До Масленицы на Руси была Комоедица, и связана она была с культом медведей, которые просыпаются весной: славяне ели «комы» из гречневой муки.

Приход православия на Русь вместе с Пасхой, зависимой от лунного календаря, так и не смирил славян с утратой обычаев. Блин по-прежнему символизирует Солнце, хотя на дворе февраль, а медведи до сих пор спят в берлогах. Да и разгул и переедание церковь не одобряет: блины без мяса, но с творогом и сырами – не цель, а средство. Можно напечь блинов и позвать в гости родственников, с которыми давно в ссоре, попить с ними чаю, помириться и войти в Великий пост без обид и греха непрощения.