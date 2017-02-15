Масленица в 2017 году: как отметить преддверие Великого Поста?

Неделя Масленица – преддверие очень строго Великого Поста, который в этом году начинается 27 февраля, потому встречать Масленицу нужно весело. Целую неделю с 20 февраля по 26 февраля разрешается есть скоромную пищу, печь блины с начинкой из сыров и творога, но без мяса, чтоб постепенно приучать себя к ограничениям Великого поста.

Дата Масленицы в православной традиции никак не связана с днем весеннего равноденствия, как это было в языческие времена. Сейчас Масленичная неделя зависит от даты Пасхи: у дня Христова Воскресения – «плавающая» дата. Последнее воскресение недели Масленицы называется «прощенным»: принято извиняться перед всеми, с кем могли поссорить мелкие простительные обиды. Стоит отметить, что некоторые веселые и забавные обычаи Масленицы связаны с языческим прошлым, которое не смогло изжить даже православие. Например, костер, который сжигает чучело Зимы, должен очищать от грехов и неурядиц, но освобождает не огонь, а покаяние перед Богом и исповедь. Так же на Руси в последнюю, Сырную неделю, старались не только поесть блинов, но и повеселиться. В пост запретят не только пищу животного происхождения, но и громкие праздники-гуляния. Потому на потеху публике боролись с медведем, катались с горок, водили хороводы.

Для иностранца, который, скорее всего, живет в католической или протестантской культуре, интересны российские православные традиции. Многие области России славятся умением встречать Масленицу, особенно это умеют делать Тверская область, Великий Новгород, вся Карелия с этно-турами. Суздаль радует на Масленицу «гусиными боями», где за звание чемпиона соревнуются птицы, а Тверь – дегустацией блинов и вина из виноделен.