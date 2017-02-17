Масленица является одним из самых любимых и «вкусных» праздников, которая в текущем году выпадает на 20 февраля. Продлится праздник на протяжении недели.

Традиции Масленицы пришли с давних времен. Необходимо отметить, некоторые традиции все же не дошли до нашего времени. Так, ранее на праздничных гуляниях обычно устраивали кулачные бои, которые были жестокими и могли привести к смерти одного из бойцов. На сегодняшний день Масленица ассоциируется с веселым торжеством, богатым застольем, на котором обязательно должны присутствовать блины с различными начинками.

Первые дни праздника считаются «малой» Масленицей, во время которой проходит активная подготовка к основному торжеству. В эти дни создают площадки для снежных развлечений, пекут блины и зовут родных в гости.

Понедельник называют встречей праздника, во вторник начинается раздолье, на котором собирались холостые парни и девушки, желающие найти свою вторую половинку. Это день называют «заигрыш». Что касается третьего дня праздника, его принято считать «лакомкой», а четверг – «разгулом», этот день является стартом для настоящих гуляний. Пятницу принято называть «тещиными вечерками», а субботу «золовкиными посиделками». Заканчивается Масленица в воскресенье, по традиции люди сжигали чучело, провожая таким образом холодную зиму, и призывая прийти весну.

В праздничные дни запрещается унывать, грустить, нужно провести Масленицу весело и богато, так как от этого зависит весь следующий год.