Массовое самоубийство: разные страны и регионы пугают массовым самоубийством детей

Нет такого региона в РФ, где бы родителей не напугали массовым детским суицидом в это воскресение. «Страшилка» в этом случае одна и та же: игра «КИТ» настроила подростков на то, что пришла пора «самовыпилиться», но делать это надо коллективно. Некоторые регионы РФ и Казахстан заявляют, что данное предупредительное письмо — фейк, а родители других областей не знают, куда бежать и как спасать ребенка.

Казахстан опроверг запланированное массовое самоубийство подростков. Не будет в воскресение массового суицида, хотя новость об этом облетела все социальные сети. По Сети ходит письмо о том, что админы «групп смерти» задумали масштабное по свое численности групповое самоубийство – 5000 детей. И чтоб дети не выполнили указание группы «КИТ», их надо все воскресение держать дома, никуда не выпускать, следить за ними, и эти рекомендации дает полиция Казахстана. Органы государства в шоке: они ничего никому не рассылали. Письмо, конечно, предупредительного характера, но если бы это была полиция – оповещение выглядело бы иначе. Представитель МВД объяснил, что они предупреждают население по радио и телевиденью. «Распространение заведомо ложной информации» — статья, которая предполагает наказание.

Нечто подобное в виде письма получили другие родители, но не Казахстане, а в РФ. Текст повторяет казахское предупреждение слово в слово. Но правоохранители за собой это предупреждение не признают, чиновники просят не верить данному письму, не сеять панику, и никому не пересылать эту новость, которая является «вбросом». «Эпицентр» данного спама обнаружили в Тольятти, потом он напугал Ульяновск, переплыл море и попал на Сахалин, а сухопутно достиг Казахстана. Конечно, запирать детей дома не стоит, особенно поверив фейку, но лучше лишний раз поинтересоваться, чем живет и дышит ребенок.