Массовое воскресное самоубийство не произошло: сообщение «групп смерти» оказалось фейком

Массовое самоубийство, о котором начали распространяться слухи в социальных сетях, как видно, оказалось фейком. За несколько дней в российских городах и в других странах СНГ появились сотни подобных сообщений, в которых сообщалось, что группа «Кит» якобы подвела пять тысяч подростков к массовому самоубийству.

Как видно, ничего подобного не произошло. Ранее источники в Министерстве внутренних дел официально опровергли получение сведения о массовом суициде. В полиции эти сообщения назвали провокацией, призванной посеять панику в обществе. Учитывая то, что аналогичные сообщения распространялись в сотнях городов на территории СНГ, становится очевидным, что информация является фейковой.

Тем не менее, в некоторой мере авторам тревожных сообщений действительно удалось посеять панику в обществе. Родители подростков и правда устроили некий ажиотаж. Об этом можно говорить, проанализировав сообщения в социальных сетях.

Кроме того, во многих школах были проведены тематические родительские собрания, на которых поднималась тема «групп смерти».

Напомним, что в последние дни «Синий кит» появился и в странах Европы. На днях тревогу забили даже в Великобритании – местная полиция сделала официальное обращение к родителям. Правда, ни одного официально зарегистрированного самоубийства, связанного с «группами смерти» в Британии не зафиксировано.