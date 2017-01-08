Материнский капитал в 2017 году: индексация единовременного пособия проводиться не будет

Материнский капитал, который выдают как единовременное пособие женщинам, родившим второго или третьего ребенка, будут выплачивать по нормам прошлого года. Об этом передает одно из российских изданий.

Данное пособие начали выплачивать в РФ 10 лет назад. Целью данной социальной помощи являлась стимуляция деторождения и увеличения населения государства. Программа была заложена до 2016 года. Но по причине эффективности, власти страны приняли решение не отменять ее. Программа будет действительна до конца 2018 года, поэтому женщины, которые в этом году родят второго и последующего ребенка, будут получать материнский капитал.

Ранее сообщалось, что индексация капитала не будет проводиться, т.е. сумма выплат составит в текущем году также 453026 рублей. Стоит отметить, что каждый год индексация проводилась, благодаря этому пособие увеличилось с 250000 рублей.

Напомним, материнский капитал рассчитан для увеличения жилищной площади, оплаты услуг детсада или учебного заведения. Разрешается положить пособие на накопительную часть пенсии или использовать во время реабилитации ребенка. Для получения данной помощи, после рождения женщине необходимо обратиться в службу социальной защиты населения с паспортом и свидетельством о рождении малыша, после написать заявление и через 2-3 месяца ей выдадут сертификат.