Материнский капитал в 2017 году: индексацию социальной помощи заморозили на три года

На протяжении нескольких лет в России существует государственная программа «материнский капитал», которая помогает материально семьям. Благодаря полученным сертификатам, семьи могут потратить его для улучшения жилищных условий, на обучение ребенка. Ранее власти страны проводили индексацию данной социальной помощи, но в прошлом году было принято решение заморозить повышение выплат.

Благодаря индексации размер сертификата увеличился в пару раз. На сегодняшний день он составляет около 454000 руб. В текущем году российские власти планируют снова не проводить индексацию. Был принят закон, исходя из которого, увеличение суммы маткапитала не будет увеличиваться на протяжении трех лет. Причиной этого является сложная экономическая ситуация в стране.

Стоит отметить, что данное решение является экономической выгодой для самого государства, так как в бюджете сохранятся до 100 млрд. руб. в год.

Необходимо уточнить, что программа была создана для демографического развития, она будет действовать до 2025 года. В этот период детородными становится поколение, рожденное в 90-х. Специалисты утверждают, что именно данная категория будет иметь низкую деторождаемость, поэтому необходимо использовать мотивацию. В Министерстве труда и соцразвития уже высказали предложение о продлении программы до 2050 года.