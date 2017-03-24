Материнский капитал в 2017 году: как и какие автомобили можно будет купить на деньги семейного капитала?

Депутаты российской Госдумы предложили разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля. По мнению парламентариев, цели для использования маткапитала нужно расширять, иначе программа со временем потеряет свою актуальность.

Если семейный капитал можно будет потратить на приобретение автомобиля, то такое нововведение, скорее всего, заработает только после 2018 года. Действующая редакция программы работает как раз до следующего года.

При этом в новом законопроекте есть ряд нюансов, которые существенно ограничивают работу программы. В частности, предлагается разрешить покупать автомобили только определенным категориям семей, в частности, многодетным и семьям, в которых есть усыновленные или дети-инвалиды.

Авторы законопроекта считают, что автомобиль может понадобиться, в первую очередь, именно таким категориям семей.

Кроме того, семейный капитал можно будет тратить только на машины отечественного производства. Таким образом, будет поддерживаться отечественный производитель и, как следствие, отечественная экономика.

А вот продать приобретенную машину можно будет, но не сразу. Депутаты хотят разрешить продажу авто только через три года после покупки. Можно будет потратить деньги и на кредит на приобретение авто, как ранее его можно было пустить на погашение ипотеки.

При всем этом семьи по-прежнему смогут при желании покупать квартиры или тратить деньги на образование ребенка.