Матвиенко призвала начать вести диалог власти и общества

Вчера на заседании верхней палаты Валентина Матвиенко поддержала предложение о ведении диалога с обществом. Связано это с серией прошедших митингов во многих российских городах, в результате которых было арестовано большое число людей.

Сенатор Людмила Нарусова считает, что основной причиной, по которой происходили революции в нашей стране, является отсутствие диалога власти с обществом. Именно поэтому произошла смена власти в 1917 году. Она намерена начать выстраивать такой диалог с населением, чтобы не допустить волнений в обществе.

В этом её поддержала Валентина Матвиенко, занимающая должность спикера Совета Федерации. Она считает, что недопустимо не обращать внимание на происходящее в России. Её очень обеспокоили недавние митинги во многих российских городах.