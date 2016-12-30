Медсестры в Комсомольске-на-Амуре уволились после скандального видео

Недавно в интернете появился ролик, на котором запечатлены медсестры Комсомольска-на-Амуре, работающие в отделении реанимации больницы. После его публикации женщины уволились с работы. Об этом передает издание «Комсомольская правда».

Коллега женщин рассказал, что видео было опубликовано давно, заговорили о нем только сейчас: «Тяжело точно определить, где видео снимали, так как пациентов не видно. Формально говоря, они сами написали заявление».

Пользователи интернета активно обсуждают данную тему. Большинство людей считают, что в данном ролике ничего криминального нет. По их мнению, медицинский персонал просто покривлялся на камеру, при этом не нарушая права никого из пациентов.

«Бред! В ролике посторонних лиц не наблюдается, поэтому права и личная жизнь никого не ущемлена. Не имеется и намека на нарушение. Если был бы состав нарушения, тогда и статья, чтобы определить выбор наказания. Наверное, просто выбрали повод уволить людей», — пишут пользователи интернета.

Руководство поликлиники официально ничего не говорили на эту тему. Источник утверждает, что сейчас в медицинском учреждении наблюдается скандал, поведение женщин расценили как нарушение санитарных норм.