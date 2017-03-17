Медведев на курорте: «больной гриппом» премьер обнаружен на лыжном курорте

Новость некоторых СМИ о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев отдыхает на Северном Кавказе на курорте вместо того, чтобы лечиться от гриппа, оказалось фейковой. Он действительно посещал курорт «Архыз», действительно делал фотографии в местной кофейне, но это было 10 марта, перед тем как заболеть. «Вброс» сделали сегодня, выдавая старую фотографию за сделанную недавно.

День визита Дмитрия Анатольевича в «Архызе» подтвердила Кристина Бондаренко, хозяйка сети кофеен «CoffeeBarberry». Она рассказала, что 10 марта Медведеву и другим первым лицам государства очень понравился кофе, особенно «Руссиано», а кто и зачем украл фотографию с Медведевым из ее социальных сетей – непонятно. Но если это для того, что клепать из нее «фейки» и распространять дезинформацию, то она подпишет каждое фото и уточнит, что дело было 10 марта. Помимо курорта Дмитрий Анатольевич посещал Ессентуки, где решал вопросы развития туризма. А за четыре дня любой вирус гриппа может перейти в острую стадию и уложить человека в постель. Потому премьер и не попал 14 марта на совещание правительства.

Несмотря на опровержения очевидца, Медведева в Сети продолжают высмеивать. Более того, хозяйку кафе, чужого по сути человека, выставляют «спутницей Медведева». Хотя в рамках рабочего визита любой человек имеет право сделать паузу и позволить себе чашечку «Руссиано». А в «Инстаграме» кофейни, который заполняют ее сотрудники, тут же вывесили фотографию с Медведевым. Никто и подумать не мог, что фотографию стянут, ее смысл перекрутят и пустят в интернет очередную «утку». Карачаево-Черкесию превратили в Краснодарский край, «Архыз» в Сочи, а случайную знакомую Бондаренко – в «спутницу».