Медведев заболел гриппом, интернет зло шутить над этим

Дмитрий Медведев, несмотря на то что премьер-министр РФ, не застрахован от банального сезонного гриппа, Интернет раздул эту новость в сенсацию. Оппозиция зло и ядовито смеется над данным фактом и клепает фотожабы с горестным «не уберегли». Эту фразу «не уберегли» проронил Владимир Путин на совещании с членами Кабмина, когда объяснял, почему Дмитрия Анатольевича не будет.

Оппозиция предполагает, что Медведев не «заболел», а его «заболели» на время: ему не стоит показываться общественности после скандального фильма-расследования «Он вам не Димон» Алексея Навального. Естественно, приверженцам Навального совсем не жаль того, кто, по их мнению, наворовал на элитную недвижимость, усадьбу и «озеро с уточкой». А иммунитет ему не помешает, но не от гриппа, а от уголовного преследования: этот штамм гриппа дает особые «осложнения» – отставку. Те личности, которые в Плесе обнаружили спрятанную от чужих глаз «барскую усадьбу» премьера, с вертолетными площадками, декоративными утками в пруду и прочими проявлениями роскоши не по средствам, даже диагноз поставили Медведеву – «утиный грипп».

Фразу «Денег нет, но вы держитесь» народ теперь нескоро простит премьеру РФ. И в любом удобном случае «вернет ее с процентами». Блогеры интересуются, есть ли у Медведева деньги на противовирусные препараты, а если нет, то пусть он «держится». Или натертым луком пусть дышит – так лечится половина страны пенсионеров, у которых нищенские пенсии, не хватает даже на препараты от простуды. Такой страшной болезнью можно заразиться только от «уточки в усадьбе», и никак иначе.