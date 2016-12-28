Медведя в Якутии вахтовики-живодеры давили намеренно

В России назрел очередной «живодерский скандал» — медведя в Якутии живодеры на «Уралах» давили намеренно. Бурого мишку преследовали на грузовиках, пока несчастный зверь не вымотался и не ослаб, потом его кости ломали колесами. Об этом пишет издание «Газета.ру». Минприроды заявил: кошки-кошками, собаки-собаками, а гибель охраняемого зверя карается по закону лишением свободы. Правда, двумя годами.

Казнь косолапого выглядела ужасающе: мишку «зажали» между двумя грузовиками, а добивали его железным прутом. Но опять-таки, пресловутая статья 245 УК РФ часть 2 не обещает изуверам ничего существенного и достаточно страшного. Деньги на штраф 300 тыс. рублей у вахтовиков найдутся, а с ужесточением закона Госдума пока не торопится. В СИЗО после дела «хабаровских живодерок» мучителей из Сахи отправят, а дадут ли реальный срок – неизвестно. В ходе пресс-конференции Владимир Путин дал понять, что проблема животных его волнует, но поменьше человеческих проблем. Видео с «героями-вахтовиками» уже попало в Сети, на его основании ведется следствие – на нем есть номера машин злоумышленников.

Применять статью 245 на практике довольно трудно: реально получивших срок в РФ – единицы. Судебный процесс над Аленой Савченко и Алиной Орловой покажет, сколько суд отмерит им лет колонии. Очень трудно выяснить мотивы психопатов, поскольку их на данные преступления могли толкать садистские и корыстные намерения. Общественность возмущена: неужели ремонтники дорог настолько страдают от скуки в тайге, что сутками водку пьют и бурых медведей давят? Ведется следствие.