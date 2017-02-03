Мем Ждун: чего ожидает странное существо, похожее на слизняка и слона

Новый мем Ждун покарает Рунет: странное существо, смесь слона и слизняка, чего-то постоянно ждет. Россияне подозревают, что выглядят точно так же, когда ждут своей очереди в приемной чиновника, в поликлинике или в ЖКХ. Примерно то же имела в виду скульптор, создавшая Ждуна, голландка Маргрит ван Брифорт – в больницах Голландии тоже приходится ждать часами, и девушка сделал «компаньона» таким больным.

Россия считает, что у нее проблем гораздо больше, чем в Нидерландах, для которых обычная многочасовая очередь – уже проблема. «Ждуна» превратили в специалиста, не знающего своих должностных обязанностей, и просто в надоедливых и дотошных людей. Ждун – это бухгалтер, который нажатием кнопочки «снес» всю систему в компьютере, или теща, которая приехала и буде гостить «пока не надоест». Получается, Ждун не имеет половой принадлежности, поскольку чиновничья безалаберность и надоедливость людей пола не имеет. Однако Ждун – мужского рода, а создательница скульптуры уверяла, что ее химерическое существо является девочкой, хотя Маргрит намеренно не наделила скульптуру какими-то половыми признаками.

Ждун удачно вписывается во все сферы российской действительности. Ждуном стала кондуктор, которая не хочет ходить по салону собирать деньги, и все ждет, что ей «сознательные пассажиры» сами предадут за проезд. Ждуном сделался специалист на новой работе, который не знает, что на ней делать. А если совместить на одном фото двух Ждунов, то получается семейство тестя и тещи, которые оба наведались в гости и ждут от детей внимания. Россияне уверены, что каждый в глубине души – немного Ждун.