Мем «Ждун» занял место в топах «Вконтакте» и Twitter

В интернете постоянно появляются новые мемы, очередной обсуждаемой картинкой стал мем «Ждун». На фото изображено странное существо, но это только позволило ему за минимальный срок стать популярным.

Пользователи социальных сетей активно репостят и делятся фото мема «Ждун». Источником данной смешной картинки стал один из российских порталов. Как стало известно, на картинке запечатлена скульптурная работа Homunculus Loxodontus. Автором данной скульптуры является голландская художница Маргрит ванн Брифорт. Женщина создала ее для высшего образовательного учреждения в Нидерландах. Она объяснила свою работу желанием не затрагивать тему медицинских исследований, решив посвятить ее пациентам, которые ожидают прием. Скульптор сделала для них компаньона, с которым не будет скучно ждать.

Данную работу символически назвали «Ждун». Пользователи интернета уже успели использовать ее для оригинальных идей. Необычное существо превратили в бухгалтера, который слабо разбирается в компьютерах, занудную тещу, а также «подружили» его с грустным Киану Ривзом, который одиноко сидит на скамье. На сегодняшнюю минуту мем широко распространяется по интернету и занимает одно из первых мест в топах социальных сетей.