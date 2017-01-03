Мэрайя Кэри: кто виноват в провальном и позорном выступлении певицы на Новый Год

Сейчас выясняется, виноват в провальном и позорном выступлении певицы Мэрайи Кэри на Новый Год в Нью-Йорке, — пишет служба ВВС в России. Исполнительнице дали в Таймс-сквере такую фонограмму, что она не попадала в музыку, прерывалась и злилась на свою бездарную команду. На эмоциях певица даже завила, что ее «подставляют». Но продюсеры шоу, а не певицы, заявили газете «Billboard», что им нет резона позорить тех, кто обратился в их агентство «Dick Clark Productions».

У агентства, которое организовывает подобные американские «голубые огоньки», не только Мэрайя Кэри числится в исполнителях. Их все устраивало в организации концерта на Новый Год, только с Кэри что-то пошло не так на второй песне. Хит «Emotions» — один из любимых у певицы, и именно его не получилось нормально исполнить. Кордебалет не бросил исполнительницу и попытался спасти положение, но получилось нелепо: в танец они вовлекали молчащую и мычащую певицу. Вскоре выяснилось, что песен новогоднего концерта Мэрайя наизусть не знает: из наушника лился хит «We Belong Together», а петь без фонограммы, импровизируя, Мэрайя не сумела.

Пресс-секретарь Кэрри заявила, что желание Кэри петь под фонограмму, а точнее – только рот открывать объяснимо, но ее «хэйтеры» теперь против звезды ополчатся. Сама же звезда вообще хотела выходной на Новый Год, хотела отдыхать, а не работать даже под фонограмму. Работа компании в таких случаях – спасать положение, а не заставлять «выкручиваться» приглашенную звезду. Многие поют под готовый трек, но не всех этим позорят и попрекают.