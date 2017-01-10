Мерил Стрип и Дональд Трамп разругались, Белый Дом защищает актрису, — пишут «Дни.ру». Актрисе не нравится политика, которую ведет избранный президент, а тот в свою очередь считает ее верной «прихлебательницей» Хилари Клинтон. Либералов в США много, «киношников» — еще больше, потому бизнесмен и политики не может слушать и вслушиваться в речи каждого из них.

Свою гневную речь в адрес республиканца актриса-демократка выдала на премии «Золотой Глобус», но Трамп заявил, что не смотрит такие киноцеремонии. И 22 января на церемонии своей инаугурации видеть Мерил Стрип политик не захотел: без нее придет немало известный и талантливых звезд, которые поздравят нового президента Америки. Стрип – одна из тех, кто считает, что Америка сошла с ума, сделав такой унизительный и странный для себя выбор. Мэрил заявила, что все готова понять, кроме хамства: в 2015 году избранный президент позволил себе передразнивать журналиста с инвалидностью Сержа Ковалески. Дело, по словам Стрип, не в том, что она «фанатка» Клинтон, а в том, что хам не может управлять США.

Белый Дом, по словам «Московского Комсомольца», встал на защиту Стрип: США – свободная страна со свободой слова и совести, а так же прессы и мировоззрения. Даже на брифинге Джош Эрнест заявил, что актриса имела право на свое мнение. Трамп же в свою очередь назвал Стрип «переоцененной актрисой». Данный «обмен мнениями» пока не выходит за рамки прописанных Конституцией тезисов.