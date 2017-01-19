Места крещенских купаний в Шатурском районе

Инспекторы территориального отдела №17 Госадмтехнадзора Московской области проверили как осуществляется подготовлены к местам крещенских купаний.

В Шатурском районе подготовлены три места для проведения крещенских купаний, из них два расположены на открытой воде — это озеро Святое на пляже «St. Lake» в г. Шатура и озеро Сильма в п. Радовицкий, а также одна купель – на территории Троицкого храма в с. Шарапово.

Главное внимание инспекторов Шатурского отдела было направлено на обеспечение безопасности подходов к местам проведения крещенских купаний. Проведению уборки снега, принятию мер для предотвращения падения и получения травм.

Чтобы жители и гости Шатурского района смогли бы без особых проблем провести таинство окунания.

— В ходе проверок нарушений выявлено не было, ответственные лица администраций поселений должным образом организовали работу по подготовке мест Крещенских купаний, — рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Крещение – один из самых древних обрядов православной церкви. Крещение человека считается великим таинством. Во время крещения главную роль играет вода. И это неспроста – вода наделяется способностью смывать грехи с человека. Надеемся, что этот христианский обряд пройдет в достойных условиях, сказала в заключение Татьяна Витушева.