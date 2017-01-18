Места купания на Крещение 2017 в Москве: утвержден список мест, где можно искупаться в проруби

В период с 18 по 19 января в столице РФ будут проходить крещенские купания. Это мероприятие запланировано во всех округах. Недавно был утвержден список мест, где можно будет искупаться в проруби. Об этом передает одно из российских изданий.

Сообщается, что у каждой проруби будут дежурить спасатели и скорая помощь, здесь можно обогреться и выпить горячие напитки. Принято считать, что праздник Крещение завершает новогодние праздники. Необходимо отметить, что история праздника уходит в далекое прошлое. Так, в этот день было совершено крещение Спасителя. Также православные христиане отмечают Богоявление. После крещения Иисуса Господь предстал перед людьми в триедином обличье.

В Москве было подготовлено более 60 специальных мест для крещенских купаний. С подробным списком можно ознакомиться на официальном столичном сайте МЧС. Самым главным местом для совершения этого действия является площадь Революции. В восточной части города планируют открыть 9 мест, в южной – 5, а в западной – 4. Большое число мест было создано в Троицком, Новомосковском округах, здесь насчитывается 20 мест.

Для того, чтобы «смыть» с себя все плохое, необходимо во время окунания полностью погружаться в воду с головой, три раза перед этим перекреститься. Исходя из поверий, на протяжении недели вода сохраняет целительные свойства.