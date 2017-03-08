Международный женский день сегодня отмечается в России и мире: что мы знаем о 8 марта

Сегодня, восьмого марта, люди с разных стран мира отмечают Международный женский день. На 8 марта принято поздравлять женщин в независимости от их национальности, возраста, социального статуса и прочих отличий. В России этому празднику уделяют особое внимание в обществе.

По традиции, на 8 марта россияне уходят на выходной. Праздник носит статус государственного и отмечается практически во всех учреждениях, компаниях, фирмах, государственных и частных. В этот день выходные назначают также в образовательных учреждениях. Официальным выходным в Советском Союзе он стал только в шестидесятых годах, однако отмечался практически всегда беспрерывно.

Несмотря на статус праздника, на 8 марта отдыхают как мужчины, так и женщины. Но поздравляют в этот день только женщин. В обществе считается, что это – аналог празднику 23 февраля. Однако принципы празднования существенно отличаются.

8 марта отмечается и в других странах мира. Праздник очень распространен и богат традициями. В большинстве мировых государств, как и в РФ, на женский день тоже устанавливается государственный выходной день.

Символом восьмого марта считаются цветы тюльпаны. Однако дарить можно и нужно и другие цветы и подарки – все зависит от индивидуальных предпочтений.

На государственном и общественном уровнях восьмое марта будет отмечаться различными представлениями и концертами. В больших городах сегодня выступят известные российские артисты.