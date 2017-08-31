Миллионер Умар Джабраилов может попасть за решетку из-за стрельбы в центре Москвы

Громкий скандал произошел в самом центре российской столицы в отеле «Four Seasons». Миллионер Умар Джабраилов заказал себе ужин в номер и был сильно возмущён тем, что его заказ был принесен не официантом, а горничной. Гнев мужчины оказался неконтролируемым настолько, что он достал личное оружие и открыл огонь.

Как сообщают источники, осведомленные подробностями инцидента, в результате стрельбы ни одна пуля не попала в людей. Сотрудники полиции, которые были вызваны на место происшествия, задержали агрессивного миллионера для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Известно также, что на Умара Джабраилова было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мера наказания для буйного мужчины будет выбрана судом.

Уже известно, что Джабраилов может отделаться крупным штрафом, размер которого может достигнуть пятисот тысяч рублей. Также судья может приговорить его к исправительным работам или вовсе отправить за решетку. Стоит отметить, что Умар является довольно известной личностью в узких кругах московских бизнесменов. В разное время своей предпринимательской деятельности он занимался недвижимостью и строительством.