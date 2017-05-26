Министерство финансов РФ считает нужным начать выплачивать фиксированную часть пенсий из федерального бюджета. Как считают авторы инициативы, данная замена не повлияет на размер выплачиваемой пенсии и позволит уменьшить отток денег в ПФР.

Недавняя реформа, установившая два вида трудовой пенсии — фиксированной и страховой, начала действовать с 2015 года. Тогда для того чтобы рассчитать страховую часть пенсии было введено понятие «пенсионных балов», зачислявшихся за каждый трудовой год на официальной работе. Размеры балов также зависели от величины официальной зарплаты, общего рабочего стажа и времени выхода на пенсию.

Минфин призывает начать ведение выплаты фиксированной части пенсии не из ПФР, а из федерального бюджета. Данная мера поможет защитить пенсионные права граждан на тот случай, если ставки страховых взносов снизятся с 30 до 22х процентов. Ведомости уточняют, что рассмотрение данной инициативы будет происходить в понедельник на совещании с Дмитрием Медведевым.