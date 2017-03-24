Министерство сельского хозяйства инициировало распространение социальных карт для детского питания

Министерство сельского хозяйства собирается в ближайшее время начать распространение социальных карт для детей, растущих в семьях с ограниченным достатком и детей-инвалидов. С помощью этих карточек можно будет приобрести питание для ребенка, средства гигиены и одежду.

Министерство сельского хозяйства на данный момент занято обсуждением всех возможных способов распространения социальных карт для детей, родители которых испытывают финансовые трудности или для детей-инвалидов. Эта мера должна будет проституировать потребление детского питания.

Также министерство занимается созданием модели, руководствуясь которой региональные власти смогут определить те семьи, нуждающихся в получении этой карты. На деньги, поступающие на карты можно будет купить только определенные товары, такие как детское питание, средства гигиены и одежду.