Министерство труда озвучило список самых востребованных профессий

Министерство труда составило списки наиболее актуальных специальностей в 2017 году. Также министерство сообщило и самые неактуальные профессии. Об этом передает «RT» ссылаясь на данные министерства.

Согласно опубликованным спискам, специалисты с высшим образованием из сферы науки и техники, будут иметь наибольший спрос в текущем году. Также министерство отмечает необходимость специалистов в области промышленности, строительства, транспорта, врачебной деятельности и юристах.

А что касается самых невостребованных профессий, то к их числу министерство отнесло администраторов, различных руководителей и служащих, работающих с документами. Представители именно этих профессий столкнуться с самыми большими проблемами при трудоустройстве.