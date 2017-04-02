Минпромторг высказался против ограничений на время работы круглосуточных магазинов

Российский Минпромторг высказался против введения ограничений на время торговли для круглосуточных магазинов. Эта инициатива может нанести весьма существенный урон нашей экономике и негативно скажется на комфорте потребителя. Об этом журналистам заявил заместитель главы ведомства — Виктор Евтухов.

В эту пятницу стало известно о том, что депутаты государственной думы планируют внести в нижнюю палату некоторые поправки в закон о торговле, которые запретят круглосуточную работу магазинов. В том случае если поправки будут приняты, то малые формы торговли смогут наравне конкурировать с крупными.

Однако эту точку зрения не разделяет Виктор Евтухов, занимающий должность заместителя главы Минпроторга. По его мнению, это приведёт только к экономическим потерям и снижению уровня комфорта для потребителя. Также он считает, что необходимо не вводит ограничения для крупных сетей, а развивать маленькие.