«Минута славы»: шоу называют гнусным, отвратительным и призывают его не смотреть

Талант-шоу «Минута славы» называют отвратительным и призывают не смотреть его: программе нужны рейтинги, рекламодатели, покупатели и потребители, вот и строят из себя Литвинова и Познер «злых полицейских». А потом приходят Юрский и Светлаков и всех оставляют в проекте, как «добрые полицейские». Этот реально «запрещенный» и жестокий прием многим давно известен – уверена газета «Сноб».

С аналитиками «Сноба» согласен композитор и поэт Юрий Лоза: сам формат надо в корне менять. Преследуя, в первую очередь, цели проекта, Рената Литвинова «ломает» людей: все то же самое нужно преподносить иначе и маленькой девочке в очках, которой подобрали неверный репертуар взрослые, и человеку, потерявшему ногу. Макс Фадеев, привыкший заниматься необычными детьми, отметил, что Вика Старикова и верно не на том проекте: в детском «Голосе» с ребятами намного лучше обращаются. Жестокость и полная бесчувственность недопустима в отношении детей. Зрители, к счастью, не дураки – их реакция на разгромную критику «злых полицейских» объяснима.

Талант-шоу «Минута славы» потеряло свое изначальное предназначение: дарить кому угодно аплодисменты, радость, позитив и принятие. Даже если человек не прошел по конкурсу – он получил минуту славы, а не несколько минут позора, давления, грязи и оскорблений. Проиграть готовы многие, во второй тур тоже пройдут не все, но терпеть снобизм и апломб судей никто не обязан.