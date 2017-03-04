Миша Бартон устроила бикини-фотосессию после выхода из психиатрической клиники

Актриса сериалов Миша Бартон решила себя порадовать в честь выхода из клиники: она устроила себе фотосессию в бикини. Больница, в которой довелось лежать Бартон, — психиатрическая, а лечение было принудительным. Чтоб этот факт поскорее забылся – звезда позирует в красивых ярких купальниках.

Глядя на актрису, трудно заподозрить, что она была больна чем-то психическим. Она прекрасно выглядит, отлично держится, явно наслаждается жизнью на пляже штата Калифорния, и ничего не напоминает об ужасном нервном срыве, из-за которого звезда попала в больницу. «Психиатрическую неотложку» для Миши Бартон в январе этого года вызвали соседи: девушка была в измененном состоянии. Ей мерещилось, что ее мать – ведьма, что мир рушится, а виноват в этом герой, которого в свое время играл в кино Дэвид Боуи. Клиника в Лос-Анджелесе хорошо знает эту пациентку: 8 лет они лечат Мишу от нервных срывов.

Мишу Бартон все знают по телесериалу «Одинокие сердца», но занята она сейчас в ряде проектов – телесериалах «Крутая наука» и «Красивая жизнь», в драме «Upstate», так же девушка занята в модельном бизнесе. Вероятно до нервного срыва ее довело то, что она так много работает. Актрисе 31 год, но выглядит она значительно моложе возраста, в 25 лет она играла шестнадцатилетнюю девушку-фанатку группы «Тату» в российско-американском проекте «Ты и я».