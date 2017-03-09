«Мистер Вселенная»-2012 Эдуард Кривенко упрекнул Диану Шурыгину в разгульном образе жизни и лжи

«Мистер Вселенная»-2012 Эдуард Кривенко был приглашен на шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной в качестве эксперта. Он считает, что семью ее «насильника» можно и нужно понять, а Диана ведет разгульный образ жизни и явно врет. Девушка тут же «нашлась» и обозвала Эдуарда «обезьяной недоделанной». В ходе первых двух частей шоу Шурыгина в основном кидалась на людей и упрекала их.

Любимый манекенщик столичного модельера Славы Зайцева заявил, что девушка идет по пути самопиара, она хочет наживаться на людях. Получилось у тебя с парнем на вечеринке, вернее не получилось из-за твоего же опьянения – разойдитесь вы как в море корабли. Зачем писать заявления, кидаться на людей, клеветать, проявлять агрессию? В излишней агрессии скрывается попытка припрятать ложь. А хороших и достойных людей вроде Семеновых нужно защищать до последнего. На пятом выпуске программы Сережа поддержал мысль Эдуарда Кривенко: на зоне сидит достаточно невиновных, многих из них оклеветали девочки, но героиней стала только одна.

Зрители, глядя программу, просто диву даются: откуда девочка в 17 лет постоянно берет новые и новые факты для развития этой темы? За кулисами она ведет себя как самая настоящая звезда: спрашивает, как она смотрелась, как держалась, принесет ли этим рейтинги каналу. В один из таких моментов «звезду» застал за кулисами Эдуард Кривенко. А Серёжина семья действительно страдает, хотя от восьми лет срока осталось три года в колонии общего режима.