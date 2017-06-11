Митинг 12 июня 2017 года в Москве запланирован Фондом борьбы с коррупцией, который принадлежит Алексею Навальному. На сайте ярославской прокуратуры хакерами было опубликовано обращение к россиянам, призывающее не выходить на эту акцию, чтобы не портить День России.

Хакеры взломали сайт ярославской прокуратуры, чтобы оставить послание для жителей страны. В обращении речь идет о предстоящем митинге ФБК, который запланирован на 12 июня, когда по всей стране будут проходить торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России. В тексте россиян призывают проигнорировать акцию оппозиции, чтобы не портить торжество страны. В завершении своего призыва хакеры написали:

«Скорее мы вас посадим, а не Димона».

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка по факту неправомерного доступа на ресурс. В прокуратуре заявили, что процесс проходит совместно со специализированными подразделениями полиции Ярославля.

По мнению Навального, правоохранительные органы не отреагируют на инцидент и даже могут не удалить сообщение. «Наверное, сам Чайка придумал. Или сын его Артем — российский миллиардер.», — считает политик. Необходимо отметить, что акция ФБК в Ярославле запланирована на 15:00 и состоится в Парке мира. Данный митинг был согласован с местными властями. Об этом сторонники оппозиции были оповещены в соцсети «ВКонтакте». Организаторы шествия призвали небезразличных жителей города приготовить плакаты и лозунги, соответствующие мероприятию.

В столице РФ шествие пройдет по проспекту Сахарова, сбор активистов запланирован на 14:00. По словам организаторов, они ожидают на митинге около 15000 жителей Москвы.

Напомним, фонд подал заявление на проведение акции в 212 российских населенных пунктах. В Питере, Ленинградской области и других некоторых городах в митинге оппозиции было отказано.