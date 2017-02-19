Митинг в Самаре: пенсионеры требуют отставку губернатора Николая Меркушкина

В Самаре в субботу прошел митинг, протестующими выступили жители города, которые являются льготниками. Люди высказали свое возмущение правительству, они потребовали отставки губернатора Николая Меркушкина.

Акция прошла около здания Дворца спорта, смогла собрать около тысячи пенсионеров. Исходя из лозунгов собравшихся местных жителей, их требования касались восстановления льготного проезда, возобновления социальных выплат людям пенсионного возраста, которые продолжают работать. Без политических призывов также не обошлось, участники акции призывали отстранить Николая Меркушкина от должности, высказали недоверие депутатам из партии единороссов.

Во время митинга была включена аудиотрансляция на которой губернатор утверждал о «хищении» большой суммы средств, которая направлена на оплату для пенсионеров общественного транспорта. Участники митинга выкрикивали: «Меркушкина убрать!». Во время митинга выступили политические деятели. Так, Андрей Седогин, который является депутатом ленинского райсовета, прокомментировал жизнь пенсионеров из Самары и развитых государств. Мужчина возмущен тем фактом, что пенсионеры РФ не могут путешествовать по миру, как жители этих стран. Также он отметил, что самарские пенсионеры теперь буду больше сидеть дома, так как им просто может не хватить денежных средств из пенсии на проезд.

Следующий митинг жителей Самары должен состояться 18 марта, если требования горожан не выполнят.