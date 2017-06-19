Михаил Черников, на основании недавно подписанного указа российским лидером, стал начальником ГИБДД страны. Ранее эта должность принадлежала Виктору Нилову, который в марте текущего года был уволен. Генерал-майор два года назад возглавил УМВД Хабаровского края, — передает агентство «ТАСС».

В прошедшее воскресенье на правовом сайте РФ был опубликован указ президента страны, исходя из которого, был назначен новый начальник ГИБДД. Стало известно, что данная должность досталась Михаилу Черникову. Ранее от этой должности был отстранен Виктор Нилов.

Генерал-майор родом из Красноярского края, ему 43 года. Родился в семье электрослесаря и инженера. Учился в местном инженерно-строительном высшем учебном заведении, а после получил второй диплом, юриста. С середины 90-х был принят в МВД и стал ачинским госавтоинспектором. До 2003 года занимал разные посты в УВД, он был командиром ДПС, начальником отдела ГИБДД. С 2006 года работал начальником красноярского ГИБДД. Через пять лет был замначальником ГУМВД Ставропольского края, сменив на посту Александра Горового. Два года назад главой России был назначен начальником хабаровского УМВД, ранее эту должность занимал Андрей Сергеев.

Генерал-майор женат. Вместе с супругой Еленой, которая 11 лет назад работала старшим инспектором милиции в Красноярском крае, воспитывают двух детей. Необходимо отметить, что нынешний начальник ГИБДД является мастером гиревого спорта СССР, занимался дзюдо.