Михаил Гуцериев приобрел очередную нефтяную компанию

Михаил Гуцериев стал владельцем нефтяной оренбургской фирмы «Сладковско-Заречное». Стоит отметить, что данное приобретение является крупной сделкой по продаже активов за последние несколько лет.

«Сладковско-Заречное» еще пять лет назад принадлежала Алишеру Усманову, он приобрел фирму за $100 млн. Через время она была продана с наценкой еще $25 млн. «Нефтиса», владельцем которой является Михаил Гуцериев, приобрела оренбургскую фирму, работающей в нефтяной отрасли, за около $350 млн. Интересным моментом является тот факт, что на протяжении пяти лет не было известно, кто владел компанией. Три года назад «Газпром» предпринял попытки приобрести данную фирму, но сделка не состоялась, причины этого официально не разглашают. Источники утверждают, что покупатель отказался от приобретения из-за слишком завышенной стоимости.

Недавно кипрской компанией Dolmer Enterprises была согласовано покупка фирмы в Оренбурге с Федеральной антимонопольной службой. Стоит отметить, что эта компания управляет «Нефтисой», которая в свою очередь является владением SZ Regionoil Holdings. Оренбургская фирма имеет лицензии на 3 нефтяные месторождения, расположенные на территории области. Их общие запасы оценены в 80 млн тонн. Карен Дашьян, который является экспертом, отмечает, что нефть из этих мест могут направить в Орский НПЗ. Необходимо отметить, что им также распоряжается миллиардер Гуцериев.