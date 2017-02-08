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Мнение: ажиотаж вокруг «группы смерти» «Синий кит» сильно преувеличен

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Автор:
Дмитрий Дзен
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Мнение: ажиотаж вокруг «группы смерти» «Синий кит» сильно преувеличен

Ажиотаж вокруг так называемых «групп смерти», «Синего кита», «Тихого дома» и т.п. оказался просто огромным. В феврале социальные сети вновь взорвались хештегами «F57», «ЯвИгре» и прочее, а СМИ начали сообщать о новых случаях детских самоубийств.

Как ни странно, но очередная волна ажиотажа вокруг «групп смерти» возникла уже не в России, а в странах Средней Азии. Первыми о подростковых самоубийствах начали сообщать в Киргизии, а вскоре ажиотаж возник и в Казахстане. Казахские власти уже даже начали «борьбу» с «группами смерти».

Однако бытует также мнение, что значимость так называемых «групп смерти» сильно преувеличена. Казахский медиапортал «Караван» опубликовал статью, автор которой утверждает, что детская смертность по факту причастности к «группам смерти» буквально притянута за уши.

Автор отмечает: из 130 случаев подростковых самоубийств за прошлый год в России не было доказано ни одного случая причастности этих смертей к «группам смерти». Хотя российские СМИ писали о как минимум пятнадцати детских самоубийствах, отношение которых к небезызвестному Филиппу Лису фактически доказано следствием. Он также считает, что ажиотаж вокруг этих групп сильно преувеличен, мол, психически здоровый ребенок ни за что не расстанется с жизнью только из-за того, что ему об этом пишут в соц. сетях, а подростковые самоубийства всегда были, есть и будут.

Добавим, что ажиотаж на подростковые смерти возник еще пару лет назад, когда СМИ написали о случае Рины Паленковой, которая бросилась под поезд, предварительно оставив короткое сообщение «ня, пока». Автор статьи на «Караване» считает, что группы на подобии «Синего кита» попросту пропиарились на истории Рины, но целенаправленно никто никого к самоубийствам не подталкивал. Ажиотаж, созданный вокруг этих «групп смерти» был создан якобы самими его участниками и СМИ.

Мнение: ажиотаж вокруг «группы смерти» «Синий кит» сильно преувеличен

Автор также приводит доказательства того, что подростки, считавшиеся умершими, на самом деле были живы и здоровы, но просто создавали видимость своей смерти, не появляясь в режиме «онлайн» несколько суток или недель.

Мнение: ажиотаж вокруг «группы смерти» «Синий кит» сильно преувеличен

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