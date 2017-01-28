Могила Дианы Лебедевой возмутила жителей Москвы своими размерами

Могила Дианы Лебедевой на Троекуровском кладбище в Москве возмутила жителей столицы. Граждане массово пожаловались на то, что ограждение, которое установлено вокруг могилы внучки Платона Лебедева, мешает людям пройти к местам захоронений своих родственников.

Уже более двух месяцев прошло с того момента, как в Швейцарии, в автомобильной катастрофе, трагически погибла внучка известного российского бизнесмена Платона Лебедева. Диану Лебедеву похоронили на столичном Троекуровском кладбище. Однако теперь жителей Москвы смущает тот факт, что на месте захоронения девушки было возведено большое ограждение, которое фактически располагается на территории других захоронений. Люди жалуются, что попросту не могут пройти из-за него к могилам родственников.

Некоторые граждане даже собираются направить соответствующее заявление в Общественную палату. Гражданин Вячеслав Гришин, являющийся президентом организации «Союз «Чернобыль» России», готов возглавить кампанию, направленную к Общественной палате. По его словам, граждане крайне недовольны, что фактически на могилах их родственников и друзей проводятся работы на шатре.

Столичные власти пока никак не отреагировали на этот инцидент на кладбище. Родственники Дианы Лебедевой тоже пока не отреагировали на этот инцидент.

Напомним, Диана Лебедева погибла в дорожной аварии в ноябре прошлого года. За рулем автомобиля был ее молодой человек. По предварительной версии, парень не справился с управлением автомобиля.