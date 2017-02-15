«Море китов»: почему администраторы «групп смерти» ассоциируют подростковый суицид с китами

«Море китов» и «Синий кит» стали новыми смертельно опасными увлечениями российских и не только российских подростков. С приходом 2017 года в странах бывшего СССР активизировалась деятельность так называемых «групп смерти» — сообществ в социальных сетях, администраторы которых призывают участников совершать самоубийства.

Кто стоит за этой кампанией, до сих пор неизвестно. В социальных сетях есть десятки сообществ с тематическими названиями и контентом. Но большинство из них созданы лишь для пиара, и смертельные задания в них не раздаются.

Главный символ «групп смерти» — киты. Ответ на вопрос «почему именно киты?» довольно прост: киты – одни из немногих млекопитающих и вообще одни из немногих представителей животного мира, которые способны совершать самоубийства. При этом, как правило, киты совершают суицид, выбрасываясь на берега океанов.

В «группах смерти» подросткам предлагается покончить с собой одним из нескольких способов. Самый популярный способ – спрыгнуть с высотки.

Следователи насчитали порядка 130 подростковых самоубийств, которые связаны с деятельностью «групп смерти». Участники таких сообществ, как правило, сами выражают желание покончить с собой путем публикации тематических хештегов вроде «разбуди меня 4.20». Почему именно 4:20, ответ тоже прост: киты просыпаются или умирают именно в это время, а потому участники, которых также именуют «китами», тоже должны совершить суицид в это время.