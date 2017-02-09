«Море китов» пропагандирует подросткам суицид: администратор группы находится под следствием

В интернете продолжается активное обсуждение опасных виртуальных игр, к которым относится «Море китов». Следователи утверждают, что в «Вконтакте» создали группы, пропагандирующие суицид.

Ранее были арестованы организаторы подобных игр. Ими были Филипп Будейкин и Филипп Челов. На этом дело с опасными играми не закончилось. Так сообщается о появлении новых развлечений. Одними из них являются «Синий кит», «Тихий дом», «ЯвИгре» и другие. Правоохранительные органы в Якутии постоянно проводят мониторинг социальных сетей, а также призывают родителей общаться со своими детьми, чтобы предотвратить суицид.

Что касается арестованных администраторов, ими были созданы группы, которые оказывали давление на подростков. Так, 21-летний Филипп Будейкин с напарником, которого следователи пока не обнаружили, организовал 8 групп. Мужчины, используя психоэмоциональную тактику, подстрекали детей к самоубийству. В результате их «труда» 15 подростков решили покончить с собой. Стоит отметить, что пятерых детей удалось во время остановить.

Участники данных групп для повышения своего рейтинга, который открывал для них тексты и новые задания, высылали администраторам фото и ролики, где видны их порезы, самоубийства. Филипп Челов утверждает, что Будейкин наоборот отговаривал подростков от суицида. Сейчас фигуранты шумного дела находятся под следствием.