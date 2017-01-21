«Море китов»: в социальных сетях вновь активизировались «группы смерти»

В социальных сетях активизировались так называемые «группы смерти» на подобии популярной некогда в узких кругах группы «Море китов». Несмотря на расследование, которое в прошлом году было организовано полицией, многие организаторы таких «групп смерти» вновь активизировали свою деятельность. В соц. сетях появляются тысячи сообщений с призывами к суициду.

В РОЦИТе (Региональном общественном центре интернет-технологий) предупреждают: за предыдущие сутки администраторы «групп смерти» заметно активизировались. Только за одни сутки в Сети появилось около двадцати тысяч сообщений с призывами к суициду или упоминаниями о самоубийствах.

Исследователи полагают, что существуют специально подготовленные люди, которые намеренно, с какой-то определенной целью, призывают детей и подростков покончить с собой.

Одна из самых популярных «групп смерти» в Интернете называется «Море китов». В прошлом году киберполиция вычислила немало преступников, связанных с этой и другими тематическими группами в социальных сетях. Киты у суицидников ассоциируются с одиночеством, депрессией, безысходностью и смертью. В прошлом году контент такого характера очень активно распространялся в соц. сетях.

После громкого расследования СМИ и последующих операций полиции деятельность «подстрекателей» к суицидам заметно ослабла, но в последнее время вновь активизировалась. Многие признают «группы смерти» подпольной сектой, имеющей определенную цель склонения подростков к суицидам.