Морозы, снег и сильные порывы ветра: Гидрометцентр дал прогноз погоды до конца апреля

В Гидрометцентре призывают россиян готовиться к холодам, которые не отступят как минимум до конца апреля. В центральных регионах России будут заморозки, осадки и сильные порывы ветра. А отдаленных регионах возможны сильные морозы до -20 градусов.

В начале апреля в центральные регионы России пришло долгожданное потепление, но на прошедшей неделе в большинство российских регионов снова вернулись холода, к тому же местами со стихийными бедствиями. Как рассказали эксперты Гидрометцентра, россиянам не стоит ждать потепления еще как минимум одну неделю – до конца апреля.

Наиболее экстремальная погода сохраняется в отдаленных регионах страны. Так, в Коми и Архангельской области в ближайшие дни будут наблюдаться морозы до -10, а местами и до -20 градусов по Цельсию.

Ближе к центральным областям температура будет куда выше, но при этом все равно очень далекой от весенней. К примеру, в Ленобласти и Новгородской области температура не будет подниматься выше +8, к тому же жителей застанет мокрый снег и местами сильные порывы ветра.

В Московской и других центральных областях в ночное время суток в начале недели будут сильные заморозки, вплоть до -8. Стоит также опасаться сильных порывов ветра и осадков.