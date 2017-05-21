Мощи Николая Чудотворца сегодня доставят из итальянского города Бари в Россию. Останки святителя будут привезены специальным авиарейсом. Ожидается, что встречать ковчег с мощами в столице будет патриарх Кирилл и обычные православные.

Сегодня впервые в РФ будут привезены мощи одной из главных христианских святынь – мощи Николая Чудотворца. Из населенного пункта Бари, находящегося в Италии, останки доставят в ковчеге на специальном авиарейсе. В честь этого знаменательного события, во всех столичных храмах зазвенят колокола. Мощи сразу будут доставлены в храм Христа Спасителя, где к ним смогут прикоснуться православные россияне.

Рано утром в Бари над мощами святителя была проведена Божественная литургия, после митрополитом Волоколамским Иларионом и архиепископом Франческо Какуччи было совершено подписание акта о временном перенесении части мощей в РФ.

Мощи святителя пробудут в столице до 12 июля, затем они будут переданы в Питер, где прикоснуться к ним можно будет в Александро-Невской лавре, а 28 июля они вернутся в Италию.

Напомним, 22 мая по православному календарю отмечается день памяти Николая Чудотворца. Святой защищает мир, всех, кто когда-либо к нему обращался с молитвой. Существует немало историй, когда после обращения к святителю люди исцелялись, спасались от смерти, обретали веру. Ранее считалось, что Николай Чудотворец покровитель путешественников, узников и неправедно осужденных.