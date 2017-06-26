Мощи Николая Чудотворца доставили в РФ из Италии месяц назад. За это время храм Христа Спасителя посетили более 1000000 человек, чтобы поклониться святыне. Московская патриархия признается, что не ожидала такого большого потока, люди приезжают в столицу с разным концов страны.

Месяц назад в Россию были доставлены мощи Николая Чудотворца. Все это время они находятся в столице страны, в храме Христа Спасителя. В Московском патриархате не ожидали такого большого потока, за все это время храм посетили более миллиона россиян. Верующие приезжают с разных уголков большой страны чтобы поклониться святыне. Большинство паломников приезжают с Украины, Белоруссии. Все смиренно выстаивают большие очереди, в которых можно простоять около 10 часов. Для удобства была создана отдельная очередь для инвалидов и посетителей с младенцами. Паломники с ограниченными возможностями рассказывают, что город хорошо обустроен для них, имеется много пандусов, но также им помогают добрые люди.

В Москве поклониться мощам можно будет до 12 июля включительно, а с 13 по 28 июля они будут доставлены в Санкт-Петербург. Здесь, чтобы поклониться святыне, паломникам нужно будет посетить Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру.

Напомним, тысячи лет мощи Святого Николая пролежали под спудом в Италии. Чтобы достать их, а после переправить в РФ, специалистами была проведена сложная работа. О договоренности глав православной и католической церкви верующие узнали в прошлом году.