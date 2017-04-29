На следующий месяц ожидается, что в РФ будут привезены мощи Николая Чудотворца, которые находятся в Италии. Договоренность об этом событии произошла год назад между главами православной и католической церкви. По информации издания РБК, мощи планируют выставить в храме Христа Спасителя, а после в соборе Питера.

Год назад между Патриархом Кириллом и папой римским Франциском состоялось общение в Гаване, где прошла договоренность о возможности привести в РФ мощи Николая Чудотворца, считающегося одним из почитаемых святых христианами. Эту информацию рассказал митрополит Волоколамский Иларион.

«С 21 мая по 28 июля 2017 года состоится принесение части мощей святителя Чудотворца Николая, хранящихся в папской базилике в итальянском городе Бари, в Русскую православную церковь», — говорит митрополит.

Сейчас мощи святого находятся в Италии, специально для данного события их часть будет извлечена из-под тайника, а после доставлена в столицу РФ. Необходимо отметить, что мощи впервые покинут пределы Италии за 930 лет. Изначально их выставят в столичном храме Христа Спасителя, а после в Питерском соборе. Стоит уточнить, что вопрос, в каком именно храме города будут находится мощи святого, пока решается.

Напомним, глава православной церкви в феврале 2016 года встретился с главой католической церкви. Их общение прошло в аэропорту, и стало первой в истории встречей церковных глав.