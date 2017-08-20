В Москве финиширует фестиваль фейерверков. В субботу свое мастерство показали команды из Армении, Японии, Румынии и Австралии. Главная тема третьего международного фестиваля была посвящена столице России. Все снаряды для шоу расположили на набережной Братеевского парка.

В прошедшую субботу жители и гости столицы РФ могли наблюдать тысячи ярких вспышек в сопровождении музыки. Это шоу проходило в рамках фестиваля фейерверков, в котором принимают участие разные страны мира. На мероприятии свое мастерство продемонстрировали лучшие мировые команды.

Организаторы выделили на выступление каждой группе по 10 минут. За это время пиротехники выпускают около 5000 залпов. Ожидается, что за все время фестиваля столичное небо будет украшено 50000 снарядов, все они расположены на набережной Братеевского парка.

Главной темой фестиваля, который проходит в третий раз, стала Москва, в сентябре этого года у нее будет юбилей. Но румынская команда предпочла посвятить столице и РФ всю свою программу.

«Я оцениваю шоу по таким параметрам, как начало, финал, ошибки, реакция зрителей и сюрпризы. А потом просто подсчитываю баллы. Я уверен, что мы увидим восемь прекрасных выступлений, огромное количество фейерверков отличного качества», — отметил судья.

Армения, Япония, Австрия, Румыния уже успели продемонстрировать свой профессионализм. Необходимо отметить, что шоу оценивают судьи, которые являются специалистами в области пиротехники. Хавьер Голан является одним из них, его творение можно было наблюдать на Олимпиадах в Рио, Барселоне. Эксперт рассказал, что перед тем как выставлять оценки команде, он обращает внимание не только на само шоу, но и реакцию зрителей.

В воскресенье шоу покажут пиротехники из Хорватии, Бразилии, России и Китая.