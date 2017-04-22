Мария Погребняк считает, что Екатерина Карамова, дававшая своему маленькому сыну интимные игрушки, вместо соски, не достойна быть матерью. Супруга футболиста поблагодарила москвичей, благодаря которым к этой теме было привлечено внимание сотрудников полиции, органов опеки, и предложила создать группу помощи для ребенка.

Мария Погребняк, как и все пользователи интернета, возмущена поведением москвички Екатерины Карамовой. Молодая мать фотографировала своего маленького сына со взрослыми игрушками, предназначенными для интимного пользования. Увидев эти снимки супруга футболиста была шокирована, она призналась, что не смогла сдержать слезы и хотела бы помочь малышу.

По словам Марии, увиденное ею, говорит о том, что Карамова не достойна быть матерью. Погребняк, которая родила своему супругу троих детей, высказала благодарность общественности, благодаря которой была поднята эта тема, и органы опеки не остались в стороне, а сейчас занимаются проверкой по данному делу.

«Хочу сказать спасибо неравнодушным людям, благодаря вам на это обратили внимание! Мне пришло очень большое количество писем, чтобы мы все помогли малышу. Спасибо еще раз людям, спасибо, что не молчите. Слезы на глазах, малыши они все Ангелы, ну как так!», — говорит Погребняк.

Супруга футболиста предложила создать группу помощи для малыша.