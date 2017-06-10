Мурад Амриев: Беларусь выслала российского бойца ММА в Чечню

Задержанный в Беларуси чеченский боец ММА Мурад Амриев, 9 июня был выслан из страны в РФ. Спортсмен не подавал документы на получение убежища в Беларуси, поэтому его передачу России нельзя назвать экстрадицией – его депортируют на родину.

Спортсмена подозревают в предоставлении подложных документов, а именно — паспорта, и Беларусь поспешила вернуть России человека, который значится в международном розыске. Спортсмен рассказал прессе о том, как проходила депортация, и как с ним обращались чеченские правоохранители.

На большое и подробное интервью у Мурада Амриева не было времени: ему еще предстоит отвечать на обвинения в подделке документов и давать показания в деле о паспорте. Но при передаче его не били и ничего плохого с бойцом не делали. Вопрос применения физической силы в отношении депортированного очень волнует Хеду Саратову – члена совета по правам человека Чечни. Она приехала вместе с родными бойца забирать его. К омбудсменам обратились обеспокоенные родители Амриева и попросили разобраться с его передачей в Чечню.

Старший брат Мурада Зураб Амриев заявил на канале РБК, что у его брата все в порядке с документами, а обвинения и депортация – дело рук сотрудника полиции Магомеда Дадашева. У Магомеда Дадашева был конфликт, но не с Мурадом, а с Зурабом Амриевым, и дело о поддельных документах – попытка повлиять на старшего брата через младшего. Зураб Амриев призвал Дадашева встретиться с ним и высказать претензии напрямую.